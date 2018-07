Atentado mata porta-voz do presidente da república russa do Daguestão

Carro do porta-voz foi alvejado na madrugada desta quinta

MOSOCU - O chefe de Informação e do Escritório de Imprensa do presidente do Daguestão, Garún Kurbánov, foi assassinado a tiros nesta quinta-feira, 28, informou o Ministério do Interior dessa república russa no Cáucaso Norte.

Kurbánov, de 48 anos, foi baleado durante a madrugada em uma das ruas da zona central de Mahatchkala, a capital do Daguestão, assinalou à agência russa "Interfax" um porta-voz dessa pasta.

A fonte acrescentou que no tiroteio morreu também o motorista do chefe do Escritório de Imprensa do presidente do Daguestão, cargo que Kurbánov ocupava desde março de 2010.

Anteriormente, entre 2008 e 2010, Kurbánov foi titular do Ministério de Nacionalidades, Informação e Assuntos Internacionais do Daguestão.

Fontes policiais citadas pela agência oficial "RIA Novosti" indicaram que o atentado contra o alto cargo aconteceu quando este acabara de sair de sua casa e se dirigia a seu automóvel.

O Daguestão, uma das sete repúblicas russas da instável região do Cáucaso Norte, é cenário frequente de choques armados e ações terroristas.

Em 2010, mais de 100 policiais morreram no Daguestão em atentados perpetrados em sua maioria por grupos islamitas.