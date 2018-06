Atentado na Península do Sinai mata ao menos 10 soldados egípcios

CAIRO - Pelo menos dez soldados egípcios morreram e 35 ficaram feridos nesta quarta-feira, 20, em um atentado em uma estrada do norte da Península do Sinai.O ataque contra recrutas do Exército teve como alvo dois ônibus que transportavam os militares e ocorreu à altura da região de Sheikh Zued.

Segundo as fontes, os atacantes atiraram primeiro contra o comboio militar e depois houve a explosão, que segundo a imprensa local, foi detonada por um carro-bomba.

O atentado foi realizado na rota que liga a cidade de Rafah, na fronteira com a Faixa de Gaza, e a cidade de Al-Arish, capital da província do Sinai do Norte.

Os ataques contra as forças armadas e a polícia egípcia aumentaram no país, principalmente no Sinai, desde o golpe de estado que derrubou o presidente islamista Mohammed Mursi e a dura repressão contra seus partidários que protestaram contra sua destituição.

As forças de segurança egípcias têm lançado várias operações contra os grupos extremistas que ganharam força na península, especialmente perto da fronteira com a Faixa de Gaza. / EFE