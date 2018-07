Atentado na Síria deixa 9 mortos e quase 100 feridos

O atentado, que abriu duas grandes crateras nas ruas da cidade, foi o último a comprometer o acordo de cessar-fogo em vigor desde o último dia 12, parte de um plano elaborado pelo mediador internacional da ONU e da Liga Árabe, Kofi Annan, para tentar restabelecer a paz na Síria, que está em convulsão desde março do ano passado, quando teve início o levante contra o regime do presidente Bashar Assad.

Uma equipe de monitores da ONU está no país para acompanhar o cumprimento do acordo, mas tem sido amplamente ignorada pelo governo e oposicionistas. Oficiais da ONU apontam o regime de Assad como principal culpado pela violação da trégua.

Também nesta segunda, um grupo inspirado pela Al-Qaeda, conhecido como Frente Al-Nusra para Proteger o Levante, reivindicou a autoria de um ataque suicida que na última sexta deixou pelo dez mortos no centro da capital síria, Damasco. A autenticidade do comunicado do grupo, que foi postado em um site militante, não pode ser verificada.

Ontem, o chefe da equipe de observadores da ONU, o major-general Robert Mood, apelou às partes em conflito na Síria que cessem os combates. "Queremos ter esforços combinados com foco no bem-estar do povo sírio, no fim efetivo de todas as formas de violência", disse, após chegar a Damasco. A entidade conta hoje com 16 pessoas na Síria, mas o plano é expandir a equipe para 300 monitores. As informações são da Associated Press.