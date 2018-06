TÚNIS - Pelo menos 27 pessoas, incluindo turistas estrangeiros, morreram depois de ao menos um atirador abrir fogo em uma faixa de praia de um resort no balneário tunisiano de Sousse, informou um porta-voz do Ministério do Interior nesta sexta-feira, 26. Segundo funcionários do local, as vítimas eram belgas, alemãs e britânicas.