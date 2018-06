Atentado perto de mesquitas mata 19 Um atentado suicida matou ontem 19 pessoas, na maioria muçulmanos sunitas, e feriu 45 num mercado movimentado na cidade de Hangu, no noroeste do Paquistão, disseram policiais. O ataque ocorreu numa rua estreita que abriga uma mesquita xiita e outra sunita. Algumas autoridades disseram que o Conselho Supremo Sunita, anti-Taleban, que muitas vezes faz suas reuniões na mesquita sunita, poderia ser o alvo. Hangu, na fronteira com o Afeganistão, tem sido afetada pela violência sectária.