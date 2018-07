Atentado suicida contra militar deixa 5 mortos Cinco pessoas morreram ontem em um ataque suicida contra a comitiva de um importante militar paquistanês que enviou seus homens para combater no Afeganistão, informaram as forças de segurança. Um homem-bomba de motocicleta jogou-se contra os veículos do comboio do mulá Nazir em Wana, principal cidade do distrito tribal do Waziristão do Sul, um dos redutos do Taleban. O mulá ficou ferido.