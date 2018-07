Atentado suicida deixa 21 mortos no leste do Afeganistão

Texto atualizado às 13h20

CABUL - Um atentado suicida lançado contra um comboio militar internacional no leste do Afeganistão deixou 21 mortos nesta quarta-feira, 20, segundo autoridades locais.

Morreram no ataque três soldados norte-americanos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e 18 afegãos, incluindo um intérprete.

A princípio, autoridades afegãs haviam informado que um carro-bomba tinha sido lançado contra um comboio militar, mas o porta-voz da Otan, o major Martyn Crighton, afirmou posteriormente que o atentado ocorreu, na verdade, em um posto de segurança de forças da coalizão na cidade de Khost, capital da província de mesmo nome.

Em outro ataque na mesma região do país, sete civis, incluindo três mulheres e quatro crianças, foram mortos pela explosão de uma bomba na província de Logar.

