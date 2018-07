Atentado suicida deixa sete mortos no Afeganistão Mohammad Ali Ahmadi, vice-governador da província de Ghazni, no Afeganistão, disse neste sábado que um homem-bomba detonou os explosivos que carregava em um mercado localizado em uma área sem lei no leste do país, matando sete pessoas. O suicida tinha como alvo um comandante da polícia.