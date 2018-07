Atentado suicida do Taleban mata 21 Pelo menos 21 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um atentado suicida ontem no Afeganistão. No ataque, reivindicado pelo Taleban, o suicida detonou a moto em que estava perto de uma patrulha das forças afegãs na cidade de Khost. Entre os mortos estão um intérprete e três soldados da Otan.