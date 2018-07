Atentado suicida em bairro cristão deixa 41 mortos e mais de 40 feridos Pelo menos 41 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em um atentado suicida em um bairro de maioria cristã no Estado de Kano, no norte da Nigéria, informaram as autoridades ontem. O ataque foi o mais mortífero nos últimos nove meses e foi atribuído ao grupo extremista islâmico Boko Haram. O atentado, no maior centro comercial da Nigéria, elevou as tensões na dividida nação do oeste da África.