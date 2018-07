Atentado suicida em hotel de Cabul deixa pelo menos 10 mortos

CABUL - Um hotel de luxo na capital afegã foi alvo de um atentado suicida nesta terça-feira, 28. Segundo a polícia afegã, ainda não há informações sobre vítimas, mas a imprensa local já fala em pelo menos 10 mortos.

As ruas ao redor do hotel Inter-Continental foram bloqueadas. Em telefonema à agência Associated Press, o porta-voz do Taleban disse que o grupo assume a autoria do incidente, cometido por ao menos três insurgentes. De acordo com o jornal The New York Times, testemunhas ouviram tiros e uma grande explosão.

O chefe policial Mohamed Zahir afirmou que os terroristas invadiram o hotel por volta das 22h, no horário local. O estabelecimento, frequentado por muitos visitantes estrangeiros, tem seis andares e fica localizado no alto de uma colina.

Os atentados em Cabul têm se tornado relativamente raros, apesar da violência no país ter crescido desde a morte de Osama bin Laden no Paquistão, em 2 de maio.