Atentado suicida mata 7 em cidade da Nigéria

Maiduguri é o berço de insurgentes islâmicos do Boko Haram, que lutam há seis anos para formar um califado islâmico no nordeste da Nigéria. Os militantes tentaram tomar a cidade no fim de janeiro, matando mais de 100 pessoas no ataque, e novamente no início de fevereiro.

Nesta terça-feira, uma forte explosão abalou Maiduguri pouco depois das 16h. Testemunhas disseram inicialmente que ser tratava de uma mulher-bomba, mas a polícia afirmou que o suicida estava em um carro, que foi detonado perto de um mercado bastante movimentado que já foi atacado várias vezes.