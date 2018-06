Atentado suicida mata primo do presidente do Afeganistão

Um primo do presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, foi morto em atentado suicida nesta terça-feira, segundo fontes oficiais. O ataque foi o último de uma série contra autoridades próximas ao governo, em um momento de tensão com a saída das forças militares estrangeiras marcada para o fim deste ano.

Hashmat Khalil Karzai era um importante aliado do presidente e teve papel importante na escolha de seu sucessor. Ele era chefe da campanha do ex-ministro das Finanças Ashraf Ghani Ahmadzai, que concorre à presidência.

O militante suicida detonou a bomba em cerimônia na casa da família Karzai para a comemoração do feriado muçulmano de Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, de acordo com o porta-voz do governo.

O presidente condenou o ataque. "Assim como todos os outros afegãos que são alvo de ataques terroristas, nossa família não é exceção, nós também enfrentaremos essa tragédia", afirmou em nota.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade do ataque até agora. Fonte: Associated Press.