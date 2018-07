Atentado suicida mata quatro no norte do Afeganistão

Seis policiais ficaram feridos no ataque. A cerimônia desta sexta-feira lembrava o general Daud Daud, conhecido comandante regional da polícia no norte afegão, morto em 28 de maio em um atentado contra um escritório do governador na província de Takhar, no noroeste do país. O general alemão Markus Kneip, comandante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o norte afegão, estava entre os feridos.

O Taleban já começou sua ofensiva da primavera, quando o grupo aumenta o número de ataques com bombas à beira de estradas e atentados suicidas. Porém nenhum grupo assumiu ainda a autoria do atentado desta sexta-feira. As informações são da Associated Press.