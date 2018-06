Atentado suicida mata segurança da Embaixada dos EUA na Turquia

O ataque suicida em Ancara coincidiu com o primeiro dia da gestão de John Kerry no Departamento de Estado, ocupando a vaga deixada por Hillary Clinton (mais informações nesta página). O suicida foi identificado como Ecevit Sanli, membro da organização terrorista de extrema esquerda Partido da Frente Revolucionária de Libertação do Povo (DHKP-C, na sigla em turco). O guarda morto foi identificado como Mustafa Akarsu, de 47 anos. A jornalista turca Didem Tuncay, de 39 anos, foi internada em um hospital após ser ferida gravemente.

O grupo promoveu vários ataques suicidas no país e, em 2001, foi responsável pela morte de dois policiais e uma turista na Praça Taksim, no centro de Istambul. Recentemente, o DHKP-C protestava contra a "interferência americana" na Turquia. O Ministério do Interior turco indicou não ter havido motivação religiosa no atentado.

Os EUA têm na Turquia seu principal aliado estratégico muçulmano no Oriente Médio, depois da queda de Hosni Mubarak, ex-presidente do Egito. Há duas bases militares americanas no país. Nas últimas semanas, a Turquia começou a receber o contingente de 400 soldados da Otan que será responsável pelas operações de baterias antimíssil Patriot, a serem instaladas na fronteira com a Síria.

Escaldada pela demora em classificar o ataque em Benghazi como um ato terrorista, a Casa Branca apressou-se em qualificar dessa forma o incidente em Ancara. "O ataque foi um claro ato de terror", declarou o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney. "Obviamente, foi um ataque terrorista à nossa embaixada", disse o vice-presidente dos EUA, Joe Biden, em Berlim, onde participa de uma reunião de cúpula sobre segurança.

Estado de alerta. O suicida tinha bombas atadas ao corpo. Ele detonou os explosivos quando se dirigia ao aparelho de raio X, na área de segurança para visitantes, antes de entrar na embaixada. A jornalista Didem Tuncay, reconhecida especialista em política externa, estava próxima do suicida. Ela tinha uma entrevista marcada com o embaixador americano, Francis Ricciardone Jr. Segundo testemunhas, o estrondo foi ouvido a uma distância de quase 2 quilômetros.

Depois do ataque, Ricciardone descreveu o segurança morto como um "herói". "Estamos tristes por ter perdido um dos nossos guardas turcos no portão", afirmou. A embaixada emitiu uma nota de alerta aos americanos no país para não visitar o prédio nem os consulados dos EUA em Adana e Istambul até segunda ordem. A nota também advertiu americanos residentes e turistas a permanecerem "alertas para uma potencial violência e evitar áreas onde houve distúrbios, manifestações e grandes encontros".