Atentado suicida no Afeganistão deixa ao menos sete mortos

Um ataque suicida a um veículo do exército no Afeganistão deixou ao menos sete mortos e 20 feridos. O atentado ocorreu às 14h30 do horário local (8 horas em Brasília) e foi confirmado por Omer Zawak, governador da província. A bomba explodiu próximo a sede do banco de Kabul em Lashkargah, capital da província Helmand.

Um porta-voz do hospital local confirmou o número de mortos e feridos, mas sem dar detalhes sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Nesta semana, a missão da ONU no Afeganistão informou que 2016 foi o ano com o maior número de mortes de civis desde que os números começaram a ser registrados, em 2009. Foram 3.498 mortes e 7.920 feridos. Com informações da EFE.