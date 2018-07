Atentado suicida no Afeganistão mata 12 e fere 26

CABUL - Um atentado suicida deixou pelo menos 12 mortos e 26 feridos nesta quarta-feira, 4, numa província do norte do Afeganistão, informaram as autoridades locais.

A explosão, detonada por um suposto militante numa motocicleta, tinha como alvo um grupo de amigos estrangeiros perto de um parque de Maymana, capital da província de Faryab, segundo o governador da província, Abdul Haq Shafaq.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) também informou que três de seus soldados foram mortos após uma explosão no norte afegão, mas não confirmou se foi no mesmo incidente.

Desde o começo do ano, a violência no Afeganistão matou pelo menos 96 membros da Otan, incluindo 52 americanos.

As informações são da Dow Jones e Associated Press