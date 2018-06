Atentado triplo com caminhões-bomba na Síria mata ao menos 50 pessoas

BEIRUTE - O número de mortos em um triplo atentado cometido na quinta-feira em Tel Tamr, no nordeste da Síria, subiu para 50, informou nesta sexta-feira, 11, um porta-voz da milíca curda. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, que deixou 80 feridos.

No início da manhã, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) divulgou que havia 22 mortos, mas destacou que o número poderia subir em razão do grande número de feridos, alguns em estado grave.

O ataque foi realizado com três caminhões-bomba que explodiram perto de um hospital, em um mercado de verduras e uma área residencial da cidade, que fica na província síria de Hasaka. "Há uma destruição massiva na cidade e o número de mortos está entre 50 e 60, todos civis", disse o porta-voz.

Em uma conversa por telefone com repórteres da agência de notícias Efe, o líder curdo-sírio Nasr Hajj Mansur já havia acusado o Estado Islâmico de estar envolvido no ataque. Ele afirmou que "foi um atentado que teve claramente os civis como alvos pelas zonas onde se produziram as explosões".

A localidade de Tel Tamr é controlada pelas milícias curdo-sírias das Unidades de Proteção do Povo Curdo. A região foi tomada pelo Estado Islâmico em fevereiro e o grupo sequestrou pelo menos 220 cristãos assírios. A área acabou sendo retomada pelos combatentes curdos-sírios, e dezenas de reféns foram libertados pelos extremistas. /REUTERS, EFE e AFP