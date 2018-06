Atentado triplo em universidade do Cairo mata general da polícia egípcia

CAIRO - Três bombas explodiram nesta quarta-feira no lado de fora do campus de engenharia da Universidade do Cairo, no Egito. Segundo as autoridades de segurança, pelo menos duas pessoas morreram - um policial e um civil - e sete ficaram feridos, incluindo cinco soldados. Entre as vítimas está um general da polícia egípcia.

As primeiras duas bombas estavam escondidas ao pé de uma árvore e foram disparadas com um minuto de intervalo. A terceira explosão ocorreu duas horas depois, mas não teve um impacto tão grande quanto as anteriores. Segundo a TV estatal egípcia, os artefatos eram de fabricação caseira.

"Eu estava esperando o ônibus quando ouvi duas explosões. Havia muita poeira no ar e gritos dos policiais", disse uma testemunha, Sakta Mostafa.

A polícia de choque do Egito rotineiramente faz rondas na região da universidade na tentativa de antecipar protestos dos estudantes que apoiam o presidente deposto Mohammed Morsi. A instituição é considerada um dos redutos de apoiadores de Morsi. / AP