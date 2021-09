Atentados a bomba deixam ao menos 2 mortos e 19 feridos no Afeganistão

JALALABAD - Ao menos duas pessoas foram mortas e 19 ficaram feridas em atentados a bomba realizados neste sábado, 18, na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, de acordo com um responsável por hospitais da região e veículos de comunicação locais.

São os primeiros ataques com vítimas registrados no país desde que o Taleban anunciou o gabinete interino de seu governo, em 7 de setembro. O grupo assumiu o poder em meados de agosto, aproveitando a retirada das tropas estrangeiras e a fraqueza do governo afegão.

Segundo as fontes locais, pelo menos duas bombas teriam atingido veículos das forças de segurança do Taleban. Os ataques resultaram em ao menos duas mortes e 19 feridos.

Uma autoridade do departamento de saúde do Estado de Nangarhar, cuja capital é Jalalabad, chegou a dizer que três pessoas morreram e 18 ficaram feridas nos ataques. A mídia local, contudo, aponta que são duas mortes confirmadas até o momento.

Jalalabad é o reduto de membros do Estado Islâmico no Afeganistão, rivais do Taleban que já assumiram a responsabilidade pelo ataque sangrento que matou mais de 100 pessoas no aeroporto de Cabul no final de agosto. /AFP