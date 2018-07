Atentados contra xiitas matam 60 no Afeganistão O Afeganistão teve uma terça-feira sangrenta no começo do feriado muçulmano xiita da Ashura, que para os seguidores do ramo xiita do Islã marca a morte de Hussein, neto do profeta Maomé. Um homem-bomba se explodiu em meio a uma multidão de peregrinos xiitas em uma mesquita em Cabul pela manhã, matando pelo menos 56 pessoas, incluídas crianças. Na cidade de Mazar-i-Sharif, no norte afegão, outro atentando, feito com uma bomba, matou mais quatro pessoas. Foi a maior série de ataques sectários contra a minoria xiita afegã desde o final do regime do Taleban, em 2001, que era islâmico sunita e perseguia os xiitas. O grupo fundamentalista, contudo, negou a autoria dos ataques de hoje.