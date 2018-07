Atentados deixam 11 mortos em duas cidades Dois atentados deixaram pelo menos 11 mortos ontem no Paquistão. A explosão de um carro-bomba matou nove pessoas e feriu 21 em Quetta, capital da província do Baluquistão. O veículo foi detonado diante da casa do líder político Shafique Mengal, filho de um ex-ministro. Outra explosão matou duas pessoas no povoado de Salarzai. Um dos mortos era Tariq Khan, líder de uma milícia anti-Taleban.