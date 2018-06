Atentados deixam 48 mortos no Iraque Uma série de ataques contra forças de segurança e civis no Iraque deixaram pelo menos 48 mortos nesta segunda-feira, informaram autoridades e médicos, um dia antes do primeiro aniversário da retirada das tropas norte-americanas do país. Os atentados desta segunda-feira foram particularmente preocupantes no norte do Iraque, porque ocorreram em cidades cuja posse é disputada por curdos, árabes e turcos étnicos. O primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, disse que os atentados tiveram como objetivo "minar a unidade nacional".