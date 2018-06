Atentados deixam cinco mortos no Iraque Dois ataques separados no Iraque deixaram cinco mortos nesta quarta-feira, incluídos três libaneses, que eram peregrinos xiitas que visitariam um santuário, informaram as autoridades locais. Um ônibus que transportava os xiitas libaneses foi atingido por uma bomba na rodovia perto da cidade de Ramadi, 115 quilômetros ao oeste de Bagdá. Três pessoas foram mortas e sete feridas na explosão. O ônibus com os libaneses atravessou a Síria, o oeste iraquiano e rumava para os santuários xiitas no centro-sul do Iraque.