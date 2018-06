Atentados deixam mais de 20 feridos no país Vinte civis ficaram feridos em duas ações ontem, um dia depois de 50 pessoas serem mortas em vários atentados ocorridos no Afeganistão, na onda de ataques mais mortífera deste ano. Em Baghi Sara, duas granadas atingiram ao menos nove afegãos dentro de uma mesquita. O Taleban negou participação no ataque. Em Herat, pelo menos 14 pessoas - entre elas 4 mulheres e 1 policial - ficaram feridas com a explosão de uma bicicleta-bomba em um mercado da cidade. Paralelamente, a Otan afirmou que um de seus soldados foi morto ontem em um ataque no leste do Afeganistão.