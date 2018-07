Atentados deixam pelo menos 26 mortos no Iraque

As explosões foram as mais recentes em uma onda feroz de ataques terroristas na

peregrinação anual, durante a qual centenas de milhares de pessoas visitam o santuário de um

xiita imã do século 8, no norte de Bagdá. Na quarta-feira passada, 72 pessoas morreram

em vários atentados coordenados contra peregrinos em todo o país. Um grupo ligado à Al-Qaeda no Iraque assumiu a responsabilidade pelo ataque de hoje.

O primeiro carro-bomba explodiu logo depois do meio-dia perto de uma multidão de peregrinos

que caminhava através do bairro xiita de Shula, no norte da cidade, em direção ao santuário de Imam Moussa al-Kadhim. Pelo menos 14 pessoas, incluindo dois policiais, morreram na explosão e outras 46 pessoas ficaram feridas, disse a polícia.

A bomba estava escondida em um táxi estacionado entre um grupo de outros táxis ao longo da rota procissão, à espera para levar peregrinos de volta as suas cidades de origem após o fim das cerimônias, segundo um oficial da polícia. Um funcionário do hospital confirmou o número de mortos.

Uma hora mais tarde, um segundo carro explodiu no bairro Kadimiyah, a cerca de cinco quilômetros de uma mesquita que possui o santuário no qual al-Kadhim está supostamente enterrado. O oficial de polícia disse que 12 pessoas morreram e 26 ficaram feridas quando um carro estacionado explodiu enquanto a multidão passava. As informações são da Associated Press.