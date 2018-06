Atentados deixam pelo menos 28 mortos no Paquistão Pelo menos 28 pessoas foram mortas na explosão de três bombas na cidade paquistanesa de Quetta nesta quinta-feira. No primeiro atentado, que ocorreu pela manhã, 11 pessoas morreram em uma explosão em uma movimentada área comercial. No segundo ataque, duas bombas foram explodidas, com minutos de intervalo, em um salão de bilhar no final da tarde. O ataque deixou pelo menos 17 mortos e mais de vinte pessoas feridas, disse o oficial de polícia Hamid Shakil. A polícia disse que um cinegrafista da televisão paquistanesa foi registrar a primeira explosão e morreu, atingido pela segunda.