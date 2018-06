Atentados deixam pelo menos 8 mortos na capital Síria

A agência disse ainda que um carro-bomba explodiu no distrito Mazzeh 86, matando três pessoas, incluindo uma criança de três anos. A maioria dos moradores do distrito é da seita alauíta, uma ramificação do islamismo xiita à qual pertence a família do presidente Bashar Assad. As forças de oposição que combatem o regime de Assad são em sua maioria sunitas.

Nenhum grupo havia assumido a autoria dos atentados em Damasco, mas a suspeita era de que grupos ligados à Al-Qaeda tenham realizado os ataques.

Na cidade de Aleppo, no norte da Síria, a explosão de um carro-bomba matou 12 soldados, de acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos. A organização não divulgou outros detalhes sobre o atentado e o governo não se pronunciou a respeito.

Os ataques ocorreram num momento em que as forças do governo intensificam sua ofensiva nos subúrbios da capital.

Mais de 93 mil pessoas foram mortas desde o início dos conflitos no país, em março de 2011. Fonte: Associated Press.