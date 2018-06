Atentados deixam quatro mortos no Afeganistão

A explosão do carro-bomba aconteceu na província de Helmand, no sul do Afeganistão, disse o comandante de polícia Ghulam Sakhi Ghafori. De acordo com ele, a ocorrência, na periferia de Lashkar Gah, capital de Helmand, deixou dois policiais e um soldado mortos e também feriu um civil e outros cinco soldados.

Uma outra bomba explodiu na província de Khost, no leste do Afeganistão, matando

o chefe de polícia do distrito, segundo um comunicado divulgado pelo escritório do governador provincial. Ainda conforme a nota, a explosão, perto da cidade de Khost, também feriu três policiais e um civil.

Ninguém assumiu a responsabilidade pelos ataques, mas o Talibã tem intensificado os ataques contra as forças afegãs e estrangeiras em todo o país, enquanto a maioria das tropas internacionais prepara a retirada para o final do ano. Fonte: Associated Press