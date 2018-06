Atentados em Baquba deixam 14 mortos As explosões de duas bombas instaladas à beira de vias da cidade de Baquba, 65 quilômetros ao nordeste de Bagdá, deixaram 14 mortos e 26 feridos ontem. Um dos artefatos atingiu um café no centro da cidade. O outro, uma sorveteria. O Iraque está passando por uma das mais intensas ondas de violência sectária dos últimos cinco anos. Insurgentes sunitas - muitos deles ligados à Al-Qaeda - sentem-se injustiçados pelo governo do premiê xiita Nuri al-Maliki.