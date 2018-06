Atentados em série matam 21 no Iraque Pelo menos 21 pessoas morreram em uma dúzia de explosões e em diversos tiroteios em vários pontos do Iraque ontem. Ninguém assumiu a autoria dos ataques, que marcam uma intensificação da violência depois da saída das tropas americanas, em dezembro. As suspeitas recaem sobre o braço da Al-Qaeda no Iraque. / AP