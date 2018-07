Atentados em série matam ao menos 47 no Iraque Uma sequência de explosões na região central do Iraque, ao longo de um período de duas horas nesta quarta-feira, matou ao menos 47 pessoas e deixou pelo menos 100 feridos, disseram autoridades locais. A maioria das vítimas eram peregrinos muçulmanos xiitas, que participavam das comemorações do aniversário de morte do imã xiita Moussa al-Kadhim, bisneto do profeta Maomé. Ataques com carros-bomba ocorreram em Bagdá e em cidades localizadas ao norte e ao sul da capital iraquiana. Segundo a polícia, além de explosivos foram detonados ao menos sete carros-bomba.