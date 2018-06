Atentados em série matam pelo menos 10 Pelo menos dez pessoas foram mortas ontem em atentados no Iraque. Segundo o Ministério do Interior do país, em um dos ataques, um grupo armado degolou uma mulher e seus três filhos na região de Zafaraniya, no sudeste de Bagdá. O grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque, ligado à Al-Qaeda, assumiu a responsabilidade pelos ataques coordenados que mataram ao menos 52 pessoas na terça-feira.