Atentados matam 11 no Iraque

Pelo menos 11 pessoas morreram nesta segunda-feira, 17, entre elas três policiais, e outras 43 ficaram feridas em uma rede de atentados em diferentes pontos do Iraque, informaram à Agência Efe fontes policiais.

O ataque mais sangrento foi em Taji, 20 quilômetros ao norte de Bagdá, onde pelo menos sete pessoas morreram e 20 sofreram ferimentos por causa da explosão de uma bomba em um restaurante popular.

Ontem, pelo menos 28 pessoas perderam a vida e 143 ficaram feridas por uma onda de atentados, a maioria perpetrados com carros-bomba em áreas de predomínio xiita do sul do país. / EFE