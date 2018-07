Atentados matam 15 e ferem dezenas no Iraque Uma série de atentados aparentemente relacionados no Iraque matou 15 pessoas e feriu dezenas, segundo informaram autoridades médicas e de segurança nesta quarta-feira. As explosões, causadas por cinco carros-bomba e uma mina, atingiram Bagdá e outras três cidades, e devem aumentar as tensões em um país que recentemente saiu de uma brutal guerra.