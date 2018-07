Atentados matam 21 em igrejas cristãs Pelo menos 21 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas ontem em atentados a bomba contra cinco igrejas cristãs em Zaria e em Kaduna, as duas principais cidades do Estado de Kaduna, no norte da Nigéria. A região é regularmente sacudida pela violência atribuída ao grupo radical islâmico Boko Haram. "Dezenas de pessoas morreram nessa explosão de violência", declarou um porta-voz da Agência Nacional de Emergências (Nema), Yushau Shuaib. Autoridades impuseram toque de recolher de 24 horas após os ataques.