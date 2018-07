Atentados matam pelo menos 12 em Kandahar Dois atentados a bomba mataram ao menos 12 pessoas e feriram dezenas em Kandahar, no sul do Afeganistão, cidade reduto do Taleban, que assumiu a autoria de uma das ações. No mesmo dia, o movimento islâmico radical afirmou que pretende abrir um escritório político no Catar.