Atentados no Iraque matam 14 pessoas Em uma série de atentados, 14 pessoas morreram nesta quarta-feira no Iraque. Os tiroteios e atentados atingiram a capital, Bagdá, e outras partes agitadas do norte e do oeste, deixando dezenas pessoas feridas, disseram autoridades de segurança e médicos que falaram em condição de anonimato com jornalistas.