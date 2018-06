Atentados no Iraque matam 22 pessoas e ferem dezenas

Somente neste mês, mais de 100 pessoas foram assassinadas, o que mostra a força da insurgência liderada pela Al-Qaeda iraquiana, oito meses após a retirada das tropas dos Estados Unidos. Na cidade de Kikurk, norte do Iraque, foram detonadas bombas na casa de um general, em restaurantes, perto de uma patrulha de polícia e dentro do estacionamento de um escritório do governo, matando duas pessoas e ferindo 29.

Em Bagdá, no distrito xiita de Husseiniyah, um veículo estacionado explodiu e matou sete pessoas. Também ocorreram atentados na cidades de Taji e Falluja. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela violência, mas a ação tem as características do Estado Islâmico no Iraque, o braço da Al-Qaeda no país. A organização afirma que o objetivo é retomar as áreas da qual foi expulsa pelos EUA e seus aliados locais. As informações são da Associated Press.