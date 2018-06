Atirador abre fogo e mata pai e filho nos EUA

O pai estava servindo de escudo para os filhos quando foi baleado, disse o chefe de polícia de Inglewood, Mark Fronterotta. Ele morreu na cirurgia, bem como o filho de quatro anos.

A polícia avalia que o atirador deve ter vivido em uma casa de fundos próximo à propriedade atacada.

Cinco casas vizinhas foram abandonadas para que a polícia fizesse buscas.

O suspeito conhecia a família atacada por pelo menos oito anos e teria incendiado a casa antes de abrir fogo.

A mulher, que pode ser a mãe da criança, estava em condição crítica, assim como está um garoto de seis anos, com um tiro na pélvis, e uma garota de sete anos, com um tiro no peito.

Depois de ser atingida, a mãe carregou a criança de quatro anos ferida para o jardim do vizinho. A mãe foi atingida nas duas pernas. Um menino de oito anos não foi ferido.

A vizinha do casal, Judy Castellanos, disse ao Los Angeles Times que o suspeito não pagava o aluguel há anos e que novo dono da residência estava tentando fazer o despejo. "Ele havia sido solicitado para deixar a residência ao fim deste mês", disse Castellanos. As informações são da Associated Press.