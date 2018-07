Atirador acreditava em 'revolução'

O autor do massacre da ilha de Utoeya, Anders Behring Breivik, compareceu pela primeira vez a uma audiência na Justiça norueguesa.

O homem de 32 anos se descreve em sua página do Facebook como um cristão conservador.

Ele confessou a autoria dos ataques a bomba contra prédios do governo noruguês no centro da capital, Oslo, antes de partir para um massacre contra jovens que participavam de um encontro do Partido Trabalhista, na ilha ao noroeste da capital norueguesa.

Os dois ataques deixaram quase cem mortos.

Em entrevista às TVs, o advogado do atirador explicou que o homem acreditar que está fazendo uma revolução para mudar a sociedade.