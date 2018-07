Atirador ataca comício da nova premiê do Quebec Uma pessoa morreu e outra ficou ferida quando um homem abriu fogo contra o comício de vitória da nova premiê do Quebec, na madrugada desta quarta-feira, em um clube noturno de Montreal, Canadá. Pauline Marois, recém-eleita primeira-ministra da província, foi retirada imediatamente do palco e o local esvaziado.