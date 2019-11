Atirador de ataque em escola da Califórnia morre no hospital

O estudante que matou dois colegas de classe e feriu outros três antes de dar um tiro na própria cabeça em seu aniversário morreu nesta sexta-feira, 16, informou o escritório do xerife do condado de Los Angeles em um comunicado.

"Nathaniel Tennosuke Berhow, 16, um júnior da Saugus High School, estava sendo tratado por um ferimento de bala auto-infligido na cabeça, quando sucumbiu a seus ferimentos. Sua mãe estava presente no momento da sua morte", dizia o comunicado.

O ataque ocorreu na quinta-feira, 15, na escola Saugus, em Santa Clarita, a 48 quilômetros de Los Angeles. O suspeito cometeu o crime no seu aniversário de 16 anos, de acordo com as autoridades. Após ter tirado um revólver de calibre .45 da mochila, ele acertou três meninas e dois meninos, de idades entre 14 e 16 anos, e por fim mirou na própria cabeça e puxou o gatilho.

As vítimas fatais foram identificadas como Gracie Anne Muehlberger, de 15 anos, e Dominic Blackwell, de 14 anos. /Reuters

/Reuters