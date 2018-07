Atirador de embaixada dos EUA em Sarajevo foi detido

"A pessoa que disparou uma arma automática ficou ferida e detida durante uma operação da polícia. Após receber tratamento médico no local, a pessoa foi hospitalizada", disse o porta-voz da polícia Irfan Nefic à emissora BHT.

Informações anteriores divulgadas pela imprensa diziam que o homem, identificado como um integrante da seita wahabita, fora morto por um franco-atirador após ter feito disparos com um rifle Kalashnikov contra o prédio da missão norte-americana.

A porta-voz da embaixada, Sanja Pejcinovic, não divulgou detalhes sobre o incidente.

"Nós podemos confirmar que houve um incidente em frente à embaixada. O prédio está fechado e estamos esperando que a polícia isole a área", disse ela à agência France Presse.

A rádio nacional bósnia disse que a polícia estava realizando buscas nas imediações da embaixada e procurando possíveis cúmplices.

"Várias patrulhas policiais foram enviadas para o local. Dois policiais ficaram feridos, um na perna e outro na cabeça", informou a rádio.

Jasminka Fisic, que estava perto da embaixada - localizada no centro de Sarajevo, perto do hotel Holiday Inn - disse à agência France Presse por telefone que toda a área foi isolada e carros de polícia se dirigiam em alta velocidade para a embaixada.

A Bósnia abriga uma pequena minoria de seguidores do wahabismo, um ramo rigoroso e ultraconservador do Islã e que é dominante na Arábia Saudita.

Durante a guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995, entre croatas, muçulmanos e sérvios, um grande número de voluntários de países muçulmanos se dirigiu para o país dos Bálcãs para pegar em armas.

Muitos desses combatentes muçulmanos permaneceram no país após fim do conflito e obtiveram cidadania bósnia. Algumas pessoas da moderada comunidade muçulmanas bósnia se converteram à vertente mais radical propagada pelos ex-mujahedin. As informações são da Dow Jones.