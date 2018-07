Atirador de Oakland buscava vingança

O atirador que matou sete pessoas e feriu outras três em uma universidade cristã de Oakland, na Califórnia, na segunda-feira, é um ex-estudante de enfermagem da instituição, expulso da faculdade em janeiro por problemas de comportamento, segundo a investigação. O sul-coreano naturalizado americano One Goh, de 43 anos, queria se vingar de uma funcionária e de alunos que zombavam de seu forte sotaque, dizem as autoridades.

"Eles o desrespeitavam. Riam dele. Faziam graça com sua falta de habilidade para falar inglês. Isso o fazia se sentir isolado em relação aos outros estudantes", afirmou o chefe de polícia Howard Jordan. Segundo o agente, Goh tinha acessos de raiva, que provocaram sua expulsão da universidade de menos de cem alunos.

Segundo Jordan, o atirador adquiriu sua arma - descrita como uma pistola semiautomática, que até ontem não havia sido localizada - de maneira legal e, aparentemente, planejou o ataque por várias semanas.

Segundo o policial, Goh procurou uma funcionária da administração que não estava no local no momento do ataque. Como não a encontrou, arrastou uma secretária até a sala de aula onde estavam seus ex-colegas, que segundo testemunhas foram postos em uma fila para ser executados. As vítimas tinham entre 21 e 40 anos e eram de origem coreana, nigeriana, nepalesa e filipina.

O suspeito perdeu a mãe em 2011, em Seul, e um irmão - um sargento do Exército dos EUA -, num acidente de carro, na Virgínia. Hoje, Goh deverá ser apresentado à Justiça. / AP e NYT