Atirador de trem na Europa esteve na Síria, diz fonte

O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, disse que o suspeito pode ser um marroquino de 26 anos monitorado pelas autoridades espanholas desde o ano passado por ligações com movimentos radicais islâmicos.

No entanto, Cazeneuve, em conversa com repórteres em Paris neste sábado, disse que a identidade do suspeito não foi 100% confirmada. Cazeneuve disse que a violência começou quando um passageiro francês topou com o suspeito, que estava fortemente armado, ao tentar entrar em um banheiro, e o atirador disparou.

Três passageiros norte-americanos e um britânico ajudaram a conter o atirador, de acordo com seus próprios relatos. Duas pessoas ficaram feridas - um dos norte-americanos que intervieram, e outro passageiro, um cidadão de dupla cidadania, franco-americano, que foi atingido por um tiro, segundo Cazeneuve. Fonte: Associated Press.