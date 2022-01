Uma pessoa morre e três ficam feridas em ataque a tiros em universidade na Alemanha

BERLIM - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas nesta segunda-feira, 24, em um ataque à Universidade de Heidelberg, na Alemanha, cometido por um homem armado, relatou a polícia.

Inicialmente a polícia reportou quatro pessoas feridas, sendo uma em estado grave. Mas, segundo a agência de notícias alemã dpa, uma das vítimas morreu no hospital. De acordo com a polícia, o atirador morreu no local do ataque, mas não deu mais detalhes.

O homem abriu fogo com uma arma de cano longo durante uma aula e depois fugiu para fora, disse a polícia. As autoridades ressaltaram que acreditam que ele estava agindo sozinho e que não havia mais perigo no campus. Não houve explicações imediatas sobre um possível motivo.

Os policiais já haviam pedido às pessoas no Twitter que evitassem a área de Neuenheimer Feld, em Heidelberg, onde fica o campus universitário da cidade.

Segundo informações da emissora pública Südwestrundfunk (SWR), a universidade pediu a seus alunos por e-mail que não se deslocassem ao campus no bairro de Neuenheimer Feld por enquanto. Embora "não haja mais uma ameaça iminente", de acordo com SWR.

O tiroteio gerou uma grande operação policial e as autoridades pediram à população para sair da área e permitir o trabalho dos socorristas e dos serviços de emergência.

A agência de notícias alemã dpa citou fontes de segurança não identificadas dizendo que o atirador se matou. Também informou, sem citar fontes, que acredita-se que o atirador tenha sido um estudante, e que as autoridades de segurança dizem que as indicações iniciais são de que ele não tinha nenhum motivo político ou religioso.

Heidelberg está localizada ao sul de Frankfurt e tem cerca de 160.000 habitantes. A universidade é uma das mais conhecidas da Alemanha.

Este campus, localizado à margem norte do rio Neckar, abriga faculdades de ciências naturais, departamentos do hospital universitário e o jardim botânico. A universidade, fundada em 1386, é a mais antiga da Alemanha e é uma escola estatal, com uma ampla variedade de estudos.

Depois de vários semestres de ensino remoto devido à pandemia, as aulas foram retomadas em outubro, disse à AFP um pesquisador que trabalha na universidade. O acadêmico afirmou que havia controles na entrada da instituição, incluindo o passaporte sanitário.

A lei alemã sobre porte de armas de fogo tornou-se mais severa após dois ataques a escolas na cidade de Erfurt, no leste do país, em abril de 2002, e na cidade de Winnenden, em março de 2009.

O país conta agora com uma das legislações mais rígidas da Europa, que exige que os menores de 25 anos realizem um exame psiquiátrico antes de solicitar uma permissão de armas.

Em 2016, nove pessoas foram assassinadas por David Ali Sonboly que abriu fogo em um centro comercial de Munique. Outras 35 pessoas ficaram feridas nesse ataque. O atentado de Munique gerou um intenso debate no país sobre a conveniência de voltar a endurecer a legislação sobre armas./AP e AFP