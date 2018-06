Atirador dinamarquês era sogro de uma das vítimas

O atirador foi preso nas proximidades da corte e a polícia apreendeu o rifle usado no tiroteio. "É uma tragédia de família, não um ataque à corte ou ao sistema legal", disse o chefe da Corte Municipal de Copenhagen, Soeren Axelsen.

O pai do garoto foi levado para o hospital com ferimentos sérios, mas não corria risco de morrer, afirmou a polícia. O advogado foi considerado morto na cena do crime.

As autoridades não divulgaram nenhum nome. O tiroteio ocorreu na corte de Bailiff, que faz parte do júri municipal. A polícia isolou diversas ruas no entorno do prédio, que fica próximo da prefeitura. Fonte: Associated Press.