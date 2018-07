Atirador do Colorado se declara inocente O atirador James Holmes, que matou 12 pessoas e feriu outras 58 em um cinema de Denver, no Estado americano do Colorado, em julho, alegou ontem à Justiça ser inocente de 166 acusações. A declaração foi aceita pelo juiz William Sylvester, diante das escassas informações sobre a saúde mental de Holmes apresentadas por seu advogado, Daniel King. A defesa, com esse recurso, tenta livrá-lo de uma possível pena de morte ou de prisão perpétua.