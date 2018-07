Atirador dos EUA se sentia humilhado por não saber bem o inglês

Texto atualizado às 16h33

OAKLAND - O homem que supostamente atirou e matou sete pessoas em um colégio da Califórnia nesta segunda-feira, 2, estava chateado porque, segundo ele disse em depoimento à polícia, era ridicularizado pelas pobres habilidades em inglês.

Ele estava procurando por uma administradora quando entrou no prédio. Segundo o chefe da polícia de Oakland, Howard Jordan, One Goh atirou aleatoriamente nas pessoas, ao notar que o alvo não estava lá.

"Nós descobrimos que o suspeito estava chateado com a administração da escola. Ele também estava triste, pois foi maltratado e desrespeitado por alguns alunos no período em que estudou lá", disse Jordan no programa de televisão "Bom dia, Estados Unidos". "Acreditamos que ele vinha tendo alguns problemas de comportamento na escola e foi convidado a deixá-la há alguns meses".

Identificado por One Goh, o suspeito tem 43 anos, é coreano e vive nos Estados Unidos. Ele se entregou à polícia que o localizou em uma cidade vizinha, depois que ele fugiu do local do massacre, em Oakland, perto de San Francisco, informou o chefe de polícia de Oakland, Howard Jordan.

"O suspeito, possível morador de Oakland, rendeu-se aos agentes do departamento de Polícia de Alameda, na própria cidade de Alameda", disse ele, dando os primeiros resultados oficiais sobre o massacre. "Ele tem nacionalidade coreana", disse Jordan, sem especificar se o suspeito havia nascido na Coreia do Norte ou do Sul.

O suposto atirador aparentemente fugiu do local antes de os oficiais chegarem à Oikos University, no leste de Oakland, após um chamado feito ao 911, às 10h30 da manhã de ontem, no horário local (14h30, no horário de Brasília).

Um total de dez pessoas foram atingidas, cinco das quais foram declaradas mortas no local. Duas outras morreram posteriormente em um hospital. Várias pessoas foram encontradas escondidas em salas de aula da pequena faculdade cristã, afirmou Jordan.

One Goh foi preso a cerca de oito quilômetros do local, perto do supermercado Safeway, na cidade vizinha de Alameda, disse a imprensa local. A rede "CNN" informou que ele contou a um dos clientes da loja que havia acabado de atirar em várias pessoas.

Jordan disse que o suposto atirador dirigiu o carro de uma das vítimas até a cidade de Alameda, e então se entregou, descrevendo a cena deixada na faculdade como "muito sangrenta".